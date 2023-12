Cantata de Natal da Impacto Church acontece no dia 23

A Impacto Church tem a honra de apresentar a tão aguardada Cantata de Natal, uma celebração única e emocionante que promete envolver toda a família em uma atmosfera de encanto e espiritualidade. O evento ocorrerá no Teatro Adamastor, localizado na avenida Monteiro Lobato, 734, no dia 23 de dezembro, às 18h30.

Este espetáculo extraordinário contará com a brilhante apresentação do renomado Grupo Impacto Music, cujas vozes harmoniosas e talento excepcional criarão um ambiente mágico e emocionante. Os movimentos graciosos e a energia contagiante do Grupo de Dança Impacto Dança acrescentarão uma dimensão visual única, elevando ainda mais a experiência do público.

As estrelas da noite serão as nossas queridas crianças, que, com todo o seu entusiasmo e inocência, nos lembrarão do verdadeiro significado do Natal. Suas adoráveis apresentações estarão alinhadas com o tema natalino, repleto de canções no estilo coral, que passeiam por gêneros como black music, soul e outros ritmos cativantes.

O repertório cuidadosamente selecionado transportará a plateia para o espírito natalino, enchendo os corações de todos com alegria e esperança. As músicas foram escolhidas para refletir a diversidade e a riqueza do Natal, proporcionando uma experiência única e inesquecível para todos os presentes.

Além de ser uma noite repleta de arte e cultura, a Cantata de Natal da Impacto Church também buscará fazer a diferença na comunidade. Em um gesto de solidariedade, pedimos que cada espectador contribua com um quilo de alimento não perecível na entrada do evento. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais, fortalecendo o compromisso da Impacto Church com o próximo e difundindo o espírito natalino de amor e partilha.

Para tornar a noite ainda mais especial, informamos que, no dia do evento, será realizado um sorteio de 2 mil reais via Pix para uma das pessoas presentes. Cada número de ingresso participará automaticamente deste sorteio, proporcionando aos participantes a chance de ganhar um presente extra nesta noite tão festiva.

Não perca a oportunidade de fazer parte desta celebração única. Junte-se a nós no Teatro Adamastor, em 23 de dezembro de 2023, às 18h30, e mergulhe na magia do Natal com a Cantata de Natal da Impacto Church. Um espetáculo que transcende a música e a dança, envolvendo a todos em uma experiência verdadeiramente inesquecível.