Público fica preso em cinema após ser esquecido por funcionários

Cerca de 40 pessoas ficaram presas no cinema, após funcionários se esquecerem de que havia uma sessão em andamento e fecharem as portas do espaço. Ao todo, o grupo ficou 30 minutos trancado e com as luzes apagadas, enquanto pedia por ajuda.

“Não sabíamos como proceder. Era como se estivéssemos órfãos ali. Olha, que drama né? A gente ficou sem ação, desesperado. Havíamos acabado de assistir ao filme “Os Rejeitados’’. E nos sentimos assim: “rejeitados”, contou a professora aposentada Ruth Kauffmann ao O Globo. O caso aconteceu em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

O público notou que havia algo errado ao final da sessão, uma vez que as luzes para facilitar a saída da sala não foram acessas como de praxe.

Diante da situação, os frequentadores acionaram a polícia e os bombeiros e gritaram por socorro para quem passava. Logo, a notícia chegou ao Estação Net Botafogo, do mesmo grupo, localizado a poucos metros de distância. Foi quando os dois funcionários que fecharam o Estação Net Rio se deram conta do equívoco e voltaram para liberar as pessoas.

“Foi terrível, e ninguém imaginou que isso poderia acontecer. Depois de 40 anos em atividade, se tivéssemos feito isso mais de uma vez, já não estaríamos funcionando agora’’, disse Adriana Rattes, sócia-fundadora do Grupo Estação, ao O Globo.

“Estamos a semana inteira digerindo o assunto. Imagina se essas pessoas tivessem passado a madrugada lá dentro? Tenho pesadelos só de pensar nisso’’, completou.

Ainda de acordo com O Globo, o grupo decidiu afastar temporariamente os funcionários responsáveis pela confusão. A empresa também pede que as pessoas lesadas entrem em contato para darem sua versão da história e receberem um pedido de desculpa do grupo.