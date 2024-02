Guarulhos segue entre as cidades do país que mais geram empregos

A cidade de Guarulhos se manteve como uma das cidades do país que mais geraram empregos com carteira assinada em 2023, com um saldo positivo de 12.706 vagas, o que representa 186.214 admissões, à frente de 15 capitais da federação. Os dados foram divulgados na terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



Guarulhos também permaneceu como uma das cidades com melhor desempenho na geração de empregos do Estado, atrás apenas da capital, com um saldo positivo de 132.263, e de Campinas (13.205). O município teve um desempenho superior a cidades de grande população e relevância econômica como São José dos Campos (saldo de 6.908 vagas), Sorocaba (6.218), Ribeirão Preto (6.178), Santo André (5.948), Santos (5.657), São Bernardo do Campo (4.926) e Osasco (4.271).



No cenário nacional Guarulhos apareceu à frente de 15 das 27 capitais, além de igualar Curitiba (PR), que contratou 12.792 pessoas a mais do que demitiu no ano passado. A cidade gerou mais empregos que João Pessoa-PB (saldo positivo de 10.447), Teresina-PI (10.145), Belém-PA (9.965), São Luís-MA (8.578), Cuiabá-MT (7.521), Campo Grande-MS (7.019), Aracaju-SE (6.388), Vitória-ES (6.269), Palmas-TO (5.464), Natal-RN (5.241), Macapá-AP (4.642), Florianópolis-SC (3.679), Rio Branco-AC (3.622), Porto Velho-RO (3.614) e Boa Vista-RR (3.561).



Em 2022 Guarulhos já havia tido um excelente desempenho nos números do Caged, sendo a cidade não capital do país que mais gerou empregos. “Esses números, ano após ano, refletem os esforços de nossa gestão para manter as empresas na cidade e atrair empreendimentos. Uma das políticas públicas mais efetivas é a geração de empregos”, afirmou o prefeito Guti.



Agência Municipal de Empregos de Guarulhos



A Prefeitura disponibiliza atualmente diversas políticas de incentivo ao trabalho. A Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg) é uma delas. O equipamento funciona como uma agência gratuita que recebe a população e faz a conexão com empresas parceiras que busquem funcionários. São quatro unidades ativas no momento: Centro (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo), Pimentas (estrada do Capão Bonito, 65 – Conjunto Marco Freire), Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544 – Cumbica) e Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta).

Além disso, o governo municipal trabalha constantemente o contato com empresas que desejam se instalar em Guarulhos. A qualificação profissional da população também é parte central do planejamento, já que com frequência são oferecidas centenas de vagas em cursos de capacitação por meio da Secretaria do Trabalho.