Cemear recebe arraiá junino no segundo sábado do mês

O Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), no Macedo, abre os eventos juninos em Guarulhos com o grande Arraiá dos CEUs no dia 8 de junho, sábado, a partir das 15h. Um dos eventos mais esperados do ano, o Arraiá dos CEUs tem entrada gratuita e é aberto a toda a população.

O arraiá no Cemear conta com programação musical animada e apresentação do Trio Nortista às 16h e da cantora Evelyn Cambuy às 18h. O cantor e compositor Félix Manriik também promete agitar a festa às 20h com repertório de músicas sertanejas, piseiro, forró e muito baião. Para fechar a festa com grande estilo a Cia. Turma do Country sobre ao palco a partir das 21h.

O evento, promovido pela Prefeitura de Guarulhos por meio do programa Mais Futuro, conta com barracas de comidas típicas, apresentações artísticas, convidados especiais, músicas e muitas brincadeiras para toda a criançada.

Depois do Cemear, o Arraiá dos CEUs agita o CEU Bonsucesso nos dias 15 e 16, o CEU Paraíso-Alvorada nos dias 22 e 23 e o Parque Júlio Fracalanza nos dias 29 e 30.

Serviço

O Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo.