Guarulhos promove ações para celebrar o Dia da Redução da Mortalidade Materna

Em 28 de maio é celebrado o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna e também o Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres. Essas datas têm como propósito promover estratégias e iniciativas para enfrentar os fatores que contribuem para a ocorrência da mortalidade de mães, assegurando que mulheres e meninas tenham acesso à informação, direitos e políticas públicas de saúde adequadas.

Uma das principais estratégias no combate à redução da mortalidade materna é garantir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Nesse contexto, durante o mês de maio, a Secretaria da Saúde de Guarulhos intensificou campanhas e programas para oferecer opções contraceptivas à população por meio de ações focalizadas.

No dia 24 de maio uma formação foi realizada na UBS Marcos Freire para médicos com o objetivo de habilitar e inserir o método DIU (dispositivo intrauterino). Além disso, em 28 de abril ocorreram duas ações simultâneas de inserção do implante subdérmico Implanon®. Uma delas, em parceria da Rede Cegonha com a Rede de Direitos Humanos, na Casa de Passagem Feminina na Vila Carmela, proporcionou o acesso ao método a pacientes em situação de vulnerabilidade.

Na UBS Jacy também houve capacitação médica e execução do implante hormonal contraceptivo para as pacientes assistidas ao longo da linha de cuidado. É importante ressaltar que tanto o DIU quanto o Implanon® são métodos reversíveis e de longa duração, mantendo alta eficácia e continuidade entre as pacientes.

Miruna Melo, coordenadora da Rede Cegonha, destaca que “o acesso à contracepção segura é garantia de empoderamento das mulheres, contribuindo assim para a redução da mortalidade materna, de violências e para uma melhor organização econômica da sociedade em geral”.

Essas ações da Prefeitura refletem um compromisso sério e contínuo com a saúde e o bem-estar das mulheres, buscando garantir que tenham o direito fundamental de decidir sobre seus corpos e vidas.