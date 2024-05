Mais 14 bairros receberão a visita de agentes de combate à dengue na próxima semana

- PUBLICIDADE -



Entre os dias 3 e 7 de junho a Prefeitura de Guarulhos visitará mais 14 bairros da cidade em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esse trabalho consiste na eliminação de criadouros e na nebulização em residências. Os bairros atendidos serão Gopoúva, Cidade Soberana, Vila Capitão Rabelo, Jardim Lenize, Jardim Aida, Jardim Belvedere, Jardim Ponte Alta, Jardim Miriam, Jardim Emma, Jardim Teresópolis, Jardim Irene, Jardim Jovaia, Jardim São Paulo e Jardim Álamo.

Agentes de combate a endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão orientar moradores e remover criadouros onde há casos positivos e suspeitos. Visitas casa a casa são realizadas diariamente como medida de prevenção, das quais também participam os agentes comunitários de saúde, que, além dos locais e objetos já citados, verificam ralos, calhas e até atrás da geladeira, onde está localizada a bandeja de degelo, para eliminar os focos de água parada. É realizada ainda a nebulização com o inseticida Cielo-ULV desde que observados fatores climáticos e ambientais como chuvas, relevos, vegetação, além dos critérios epidemiológicos, conforme orientação e autorização do Ministério da Saúde para a eliminação do inseto.

É preciso que os moradores colaborem com os profissionais para a correta aplicação das medidas preventivas, permitindo a entrada dos agentes em suas residências. Todo o pessoal envolvido na ação estará devidamente uniformizado e identificado por crachá.

Como proceder durante a nebulização

O produto utilizado na nebulização é seguro para pessoas e animais domésticos desde que tomadas as seguintes precauções: durante a aplicação do inseticida todos os ocupantes do imóvel e animais domésticos deverão permanecer na calçada do outro lado da rua. O retorno ao imóvel pode se dar depois de 30 minutos; pessoas doentes ou acamadas deverão ficar em cômodo com portas e janelas fechadas e aí permanecer por 30 minutos após a aplicação. Recomenda-se a vedação das frestas das portas e janelas; portas, janelas e cortinas deverão ser mantidas abertas para facilitar a dispersão do inseticida; alimentos, água e utensílios de cozinha deverão ser guardados em local fechado ou cobertos, bem como roupas e lençóis; também deverão ser retirados da residência automóveis, bicicletas e carrinhos de bebê.