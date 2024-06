Alunos vivenciam experiência com abelhas no Bosque Maia

- PUBLICIDADE -



Na tarde desta terça-feira (18) os alunos do 3º ano da EPG Professora Zulma Castanheira de Oliveira, no Parque Cecap, participaram de uma atividade educativa sobre as abelhas no Viveiro Educador do Bosque Maia. As crianças tiveram uma aula de forma prática sobre como funciona uma colmeia e a importância das abelhas para o meio ambiente.

A visita foi o desdobramento do projeto interdisciplinar baseado no livro The Pink Bee (A Abelha Rosa), de acordo com as instruções presentes na publicação Saberes em Rede – Caderno de Orientações e Unidades Didáticas para a promoção de uma educação linguística, produzido pelo Grupo de Trabalho e Pesquisa sobre Educação Linguística da Secretaria de Educação.

A sequência didática foi realizada pela professora de língua e cultura inglesa Adriana Ferreira, com a professora de artes Gabriela Bueno e a de educação física Paula Barroso. “A partir do livro e da aplicação da educação linguística as crianças aprenderam sobre as diversas espécies de abelhas do mundo e a importância delas para produção de alimentos e o bom funcionamento do nosso ecossistema”, relatou Adriana, que trabalhou junto com as outras áreas de conhecimento e professores regentes das turmas dos terceiros anos na EPG Zulma Castanheira.

Abelhas brasileiras

Durante a visita guiada pelos biólogos da Secretaria do Meio Ambiente os alunos foram divididos em pequenos grupos para conhecer a criação de abelhas das espécies mirim e jataí, ambas sem ferrão e nativas do Brasil. A espécie jataí é especialmente conhecida por produzir mel e possuir propriedades medicinais.

“As abelhas são fundamentais na reprodução das plantas com flores por meio da sua polinização. As espécies nativas do Brasil são diversas, existem as pequenas, que produzem mel, e há as abelhas europeias, que já são grandes, produzindo maior quantidade de mel, mas possuem ferrão”, explicou o biólogo Fábio Moreira.

A turma aproveitou cada momento com muita curiosidade e animação ao observar de perto as colmeias e compreender o processo de polinização. “Eu gosto muito de aprender sobre todos os animais e saber mais sobre as abelhas foi muito interessante. A primeira vez que eu vi uma abelha foi na praia, depois vi no vídeo como elas pousam na flor e pegam o pólen, e hoje estamos vendo várias delas”, contou o aluno Paulo Ruffato sobre a experiência enriquecedora.

Dentre as atividades na escola também foi organizada uma representação da história utilizando linguagens diversas. Os pequenos desenharam abelhas para um painel e confeccionaram flores para uma encenação em que as abelhinhas iam polinizá-las.