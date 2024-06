Prefeitura garante alimentação nas férias a mais de 120 mil alunos da rede municipal

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta quarta-feira (26) à entrega de kits de alimentos do período de férias escolares em todas as 259 unidades escolares da rede própria e parceira, que atendem alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, ação que envolve mais de 120 mil estudantes. Pais ou responsáveis podem retirar os kits de acordo com a data de entrega que será informada pelas unidades escolares.

Além de garantir o compromisso da gestão em primar pela oferta de alimentação adequada a todos os alunos matriculados na rede municipal, a ação atende à lei 8.240/2024, que trata da distribuição da alimentação escolar nos períodos de férias e recesso, ação regulamentada pelo Programa de Alimentação Escolar.

“A ação de garantir a entrega dos kits nos períodos de férias e recesso escolar leva em consideração a consolidação de políticas públicas voltadas para a alimentação dos alunos, que vêm sendo oferecidas em um número cada vez maior de escolas com horários ampliados e jornada integral”, explicou Alex Viterale, secretário municipal de Educação.

Os kits de alimentos são compostos por itens não perecíveis, como achocolatado, arroz, feijão, biscoito maisena, farinha de mandioca, fubá, molho de tomate, óleo de soja, sardinha, macarrão, entre outros, o que demonstra grande investimento da administração municipal na alimentação oferecida aos educandos.

O que dizem os pais?

Viviam Ribas Venâncio, líder comunitária e mãe de Laysla, de nove anos, aluna do ensino fundamental da EPG Manoel Rezende, no Parque Residencial Bambi, diz sentir o impacto dessa iniciativa em sua rotina econômica. “Só Deus sabe a diferença que esses alimentos fazem na vida das famílias”, disse.

Para Raine Gabriela Silva Santos, tia dos alunos Everton (9) e Enzo (7), a entrega dos kits pela Prefeitura ajuda para aliviar o orçamento da família. “Criança em casa acaba comendo mais, moramos todos juntos e como não trabalhamos registrados nos dividimos para cuidar das crianças e isso faz o gasto ficar mais apertado, então o kit ajuda bastante”.

Yasmin Laize Felix dos Santos também tem dois filhos que estudam na unidade, Sophia (7) e Nycolas (6). Para ela, a qualidade dos alimentos do kit também importa. “Tem achocolatado, lata de sardinha e molho de tomate, tudo com a mesma qualidade que a gente compra no supermercado. Com o fubá eu faço mingau, polenta e bolo também. As crianças adoram”, disse a mãe.

A mãe Ana Paula Barbosa Galdêncio também tem consciência da importância da alimentação escolar para o desenvolvimento de seu filho Guilherme (11). “Na escola ele faz três refeições diárias, toma café, almoça, faz um lanche e o kit ajuda a manter em casa a mesma alimentação que tem aqui na escola, isso é muito importante para não prejudicar o aprendizado dele”.

A entrega dos kits dialoga ainda com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica e que tem como uma de suas premissas contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais.

As secretarias das unidades escolares funcionam normalmente das 8h às 17h durante o recesso escolar, que começa no dia 8 de julho. O retorno às aulas está previsto para o dia 22 de julho com reunião de replanejamento nas escolas.