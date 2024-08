Clínicas-Escola da UNG retomam atendimentos à comunidade

- PUBLICIDADE -



Com o início do semestre acadêmico na Universidade Guarulhos (UNG), as Clínicas-Escola de Saúde do campus Centro abrem as agendas de atendimento à comunidade. A Instituição de Ensino Superior (IES) possui quatro clínicas-escola que, além de contribuir para a formação prática dos alunos, disponibilizam à população serviços de qualidade e a preços acessíveis, como orientação psicológica e nutricional, consultas odontológicas e sessões de fisioterapia.

Os atendimentos são realizados por profissionais e acadêmicos a partir do sexto semestre, sempre sob a supervisão de professores mestres e doutores, garantindo um alto padrão de qualidade. “Nossas clínicas-escola desempenham um papel fundamental ao proporcionar acesso a serviços de saúde, ao mesmo tempo em que contribuem significativamente para a formação de excelentes profissionais”, destacou o reitor da UNG, Yuri Neiman.

Confira os serviços e endereços:

Clínica-Escola de Odontologia: Oferece serviços de limpeza e higiene oral, tratamento de canal, próteses dentárias, implantes, clareamento dental, ortodontia, odontopediatria e odontologia estética.

As consultas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e, aos sábados, das 10h às 14h, no prédio S da Universidade, localizado na Ladeira Campos Sales, S/N – Centro. Informações e agendamentos pelo WhatsApp (11) 2464-1668;

Clínica-Escola de Nutrição: Disponibiliza atendimento em nutrição clínica para controle e prevenção de patologias, reeducação alimentar, atendimento materno-infantil e nutrição esportiva.

As consultas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro. Agendamentos podem ser realizados via WhatsApp (11) 91414-7155 ou pelo e-mail [email protected];

Clínica-Escola de Fisioterapia: Oferece tratamentos em fisioterapia ortopédica, neurologia adulto e infantil, hidroterapia e pilates. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, na Rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, S/N – Prédio O. Para mais informações, ligue para (11) 2464-1778;

Clínica-Escola de Psicologia: Fornece serviços como atendimento neuropsicológico, avaliação psicológica, psicoterapia, terapia familiar e de casal, além de especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e psicanálise. A sessão é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 15h, na Rua Dr. Nilo Peçanha, 47 – Centro. Agendamentos pelo WhatsApp (11) 2464-1676.