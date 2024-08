CCR RioSP faz lançamento de vigas do novo viaduto de interligação da Via Dutra à Fernão Dias

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que entre os dias 23, 24 e 25 de agosto, respectivamente, sexta, sábado e domingo, realizará interdições momentâneas no tráfego nos dois sentidos – Rio de Janeiro e São Paulo – da Via Dutra na altura do km 227. A alteração é necessária para continuidade das obras de construção dos três novos viadutos de ligação da Via Dutra com a rodovia Fernão Dias. Nessa fase serão feitos os içamentos e lançamentos vigas, que chegam a pesar 110 toneladas, da nova estrutura. Para o posicionamento dos guindastes que farão o içamento das vigas, será preciso promover interrupções no tráfego. Veja abaixo.

A atividade de sexta-feira, dia 23/08, para sábado, dia 24/08, será somente na pista marginal sentido Rio de Janeiro. O tráfego na pista expressa não sofrerá interrupção.

As atividades de sábado, dia 24/08, para domingo, 25/08, serão na pista expressa sentido São Paulo, com interdição total, e na marginal sentido São Paulo, com desvio do tráfego para a Rodovia Fernão Dias. Para retornar para a Via Dutra, o motorista precisará utilizar o retorno na altura do km 89 da Fernão Dias.

Toda a região da obra estará sinalizada para orientar os motoristas sobre as interdições e os desvios. É importante o motorista respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade de 60km/h no trecho de obra.

As atividades estão programadas para ocorrer entre 21h e 5h.

Em caso de mau tempo, as atividades poderão ser suspensas ou mesmo canceladas.

Obras entregues

A CCR RioSP já entregou dois trechos de pistas marginais na região de Bonsucesso da Via Dutra em Guarulhos. O primeiro deles foi no início de abril entre o km 209 e 211 no sentido Rio de Janeiro. Em maio, a concessionária entregou para o cliente desse trecho da rodovia as obras de ampliação de capacidade de tráfego da Via Dutra (BR-116), na região do trevo de Bonsucesso, na altura do quilômetro 209,500 – sentido São Paulo, e um novo dispositivo de retorno na região da Jacu Pêssego, no quilômetro 213. Mais recentemente o trecho entre os km 205 e 209 da nova pista marginal sentido São Paulo, na região do Jardim Álamo, foi liberada ao tráfego. O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e geração de mais de 4 mil postos de trabalho.