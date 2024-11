EDP anuncia investimentos de cerca de R$ 5 bi até 2030 na sua área de concessão em São Paulo e apresenta o Plano Verão

- PUBLICIDADE -



A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende 28 municípios do Estado de São Paulo (Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte), divulgou seu planejamento estratégico com investimentos de cerca de R$ 5 bilhões até 2030 e apresentou o Plano Verão, com reforço da operação para minimizar os impactos provocados pelos eventos climáticos cada vez mais extremos e recorrentes.

O evento de oficialização aconteceu hoje (7), em São José dos Campos, onde está localizado o Centro de Operação Integrado (COI) da EDP SP, e contou com a presença do vice-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, colaboradores da companhia, além de autoridades públicas e órgão de meteorologia. O planejamento da EDP foi construído com base no histórico do setor elétrico e nas melhores práticas utilizadas no enfrentamento das mais diversas contingências vividas ao longo dos últimos anos pela empresa na área de concessão em São Paulo, como a tragédia em São Sebastião, em fevereiro de 2023 e em Monteiro Lobato, em março de 2024.

“O setor elétrico vem sendo fortemente impactado pelas alterações climáticas e os investimentos nas redes de distribuição de energia são fundamentais para garantir o atendimento da população com toda qualidade e segurança. Para tal, a EDP tem se comprometido e executado recordes de aportes fundamentados em planejamento estratégico, tornando suas redes mais robustas, inteligentes e automatizadas, o que contribui para uma gestão operacional mais efetiva, principalmente, em situações críticas com grande volume de ocorrências”, afirma Dyogenes Rosi, vice-presidente de distribuição da EDP.

Investimentos

Com aporte de cerca de R$ 5 bilhões até 2030 nas cidades da sua área de concessão em São Paulo, a EDP amplia a robustez da infraestrutura energética, alinhada a digitalização, implantação de novas tecnologias e sistemas automatizados; garante a instalação de redes mais resilientes e seguras, e segue com a modernização de equipamentos do sistema e com a atuação para a redução de perdas de energia.

Atualmente, a EDP soma 83 subestações em toda a sua área de concessão, que permitem mais confiabilidade e qualidade no atendimento à população, pois elevam a capacidade do sistema energético local, além de trazer mais flexibilidade operativa. Para ampliar a capacidade do atendimento, neste ano, no Vale do Paraíba, o destaque fica para a entrega e energização da subestação Germana, em Caçapava, com investimentos R$ 34 milhões e um significativo suporte à crescente demanda regional do município e toda região.

Em Guarulhos, a subestação Água Chata recebeu recursos na ordem de R$ 32 milhões e reforçou a estrutura do município, que conta hoje com 16 subestações instaladas, o que permite maior segurança energética e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico.

No Alto Tietê, o Centro de Serviços de Distribuição (CSD) de Suzano, inaugurado no início deste ano, representa um reforço às bases operacionais existentes em Mogi das Cruzes e Poá. A entrada em operação do novo complexo operacional faz parte do planejamento estratégico da EDP para agilizar o atendimento a ocorrências na região e aumentar a maior qualidade na prestação de serviços aos clientes.

Tecnologia

A tecnologia do Centro de Operação Integrado (COI) da EDP é fundamental para a gestão do sistema elétrico que abastece os 28 municípios, garantindo a continuidade do serviço e a redução do impacto aos clientes em possíveis ocorrências, como no caso de tempestades, com fortes ventos e chuvas. O uso da inteligência artificial e automatização permite que sejam realizadas manobras de carga de forma remota e instantânea.

Além disso, a digitalização da rede elétrica garante a capilaridade desta tecnologia. Atualmente, mais de 86% dos clientes da EDP em toda a sua área de concessão são beneficiados com equipamentos de religação automática do sistema (self-healing). Essa tecnologia é imprescindível para religar e seccionar, instantaneamente, trechos da rede com defeito, isolando o local da ocorrência e, assim, reduzindo significativamente o impacto na região. São mais de 3.600 religadores em funcionamento, sendo que somente entre janeiro e outubro deste ano foram instalados 203 novos equipamentos.

O planejamento da companhia focado em digitalização também entende a necessidade de levar rede elétrica segura e com qualidade para todos os clientes da área de atuação. Para isso, atua com sistema de redes inteligentes em localidades de complexidade social, com monitoramento em tempo real e de forma remota, garantindo mais agilidade e assertividade no atendimento à população. De janeiro a outubro de 2024, a EDP contemplou mais de 38 mil famílias com esta iniciativa.

Resiliência de rede

A companhia atua fortemente para garantir um sistema de energia mais preparado e robusto à frente dos eventos climáticos cada vez mais severo. Para isso, executou neste ano a expansão de sua rede protegida, como parte essencial de preparo para o período mais crítico do ano. Até o momento foram instaladas 412 km de redes protegidas, em substituição ao cabeamento comum, modernizados mais de 8.620 equipamentos, como cruzetas, para-raios, espaçadores, e substituídos mais de 840 postes.

Em situações de eventos climáticos severos, com chuvas e ventos, a vegetação torna-se grande causa de interrupção do fornecimento de energia, com queda de galhos sobre as redes. Por conta disso, a EDP também atua intensamente com trabalho preventivo de poda de árvores sobre a fiação e equipamentos. Durante o ano foram realizadas mais de 253 mil podas nas cidades da área de concessão, além da limpeza de mais de 148 mil m² de faixas com vegetação visando minimizar este impacto. O trabalho é realizado por equipes especializadas e seguem critérios de meio ambiente. Além disso, a parceria entre EDP e prefeituras é muito eficaz e garante mais segurança à população e ao serviço de fornecimento de energia.

Reforço operacional

A EDP está com reforço de novas equipes técnicas para mobilização em campo e no Centro de Operação Integrado (COI), além de equipes multidisciplinares e, em caso de necessidade, realiza a migração de técnicos de outras regionais para áreas com maior impacto em dias de temporais. A companhia atua com a parceria de órgão de previsão de clima para relatórios especializados, ampliando a eficácia da sua gestão operacional no atendimento aos clientes e realiza o gerenciamento da operação por meio do COI. A atuação é realizada em parceria com prefeituras e órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para o melhor planejamento e execução de serviços preventivos e emergenciais.

No Litoral Norte, em São Sebastião e Caraguatatuba, por conta da característica da alta temporada e dificuldade de deslocamento nas vias, equipes técnicas ficarão alocadas em pontos estratégicos durante as festividades, para garantir agilidade no atendimento caso necessário.

Em momentos de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia atua com um plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, como escolas, creches, asilos e casos que possam oferecer risco à vida, além dos clientes cadastrados como dependentes de equipamento elétrico para a sobrevivência. Para isso, são estabelecidos níveis diferentes de criticidade que permitem uma mobilização conforme a necessidade.

Com relação aos canais de relacionamento com o cliente, atualmente, 89% dos atendimentos da Companhia são realizados pelos canais virtuais, site www.edp.com.br e aplicativo EDP Online. Porém, em momentos de grande volume de ocorrências, os clientes buscam também o Call Center, pelo 0800 721 0123, para registrar as suas demandas e, por isso, durante o Plano Verão, a Companhia reforça o efetivo de atendentes em 24%.