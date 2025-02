Prefeitura participa da abertura do ano legislativo na Câmara Municipal

- PUBLICIDADE -



A Câmara Municipal de Guarulhos deu início aos trabalhos do ano legislativo na tarde desta segunda-feira (3). O prefeito Lucas Sanches realizou o tradicional pronunciamento dirigindo-se aos populares, à imprensa, aos vereadores e às demais autoridades presentes.

Em sua breve fala, Sanches cumprimentou a todos e elencou os principais desafios encontrados pela atual gestão nos primeiros dias de seu governo, com destaque para as áreas da saúde e da limpeza urbana. “Herdamos diversos desafios, dentre eles uma cidade com lixo espalhado por todo lado, mas com bom diálogo retomamos esse serviço. Reabrimos os pronto-atendimentos do Hospital Pimentas-Bonsucesso e do Hospital Municipal de Urgências, nosso time da saúde trabalha para ampliar a carga horária de trabalho dos médicos e iniciou o programa Fila Zero para agilizar exames consultas e cirurgias. Além disso, em menos de 30 dias ampliamos de três para 14 as ambulâncias do Samu”, destacou o chefe do Executivo.

Sanches afirmou ainda esperar o apoio dos parlamentares quanto à aprovação dos projetos de interesse da população. “Contamos com a ajuda de todos os parlamentares para aprovar projetos que vão refletir na qualidade de vida da população. Vamos trabalhar com nossa base de governo, com a oposição responsável e com uma equipe técnica e preparada para entregar o melhor à nossa cidade”, complementou.

A sessão solene contou com a presença do vice-prefeito Thiago Surfista e foi presidida pelo vereador e presidente da Câmara, Fausto Martello.