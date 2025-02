Campeonato de Futebol Veteranos 40+ dos Metalúrgicos começa neste domingo

- PUBLICIDADE -



O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região retoma as atividades esportivas com o Torneio de Verão 2025, que contará com disputas de futebol de campo para sócios veteranos a partir dos 40 anos. A abertura será neste domingo (9), a partir das 9 horas.

O Torneio de Verão é uma iniciativa do Departamento de Esportes do Sindicato. Todos os jogos serão disputados no gramado sintético do Clube de Campo da entidade (Parque Primavera, Guarulhos).

Xabi – O vice-presidente do Sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, Ricardo Oliveira (Xabi), está otimista. Ele afirma: “O esporte contribui para a saúde e também fortalece o companheirismo. Faremos um belo campeonato, revelando e valorizando nossos atletas veteranos.”

A competição conta, até o momento, com oito equipes: Perfil Líder, Minebea, Jomarca, Cummins, Autokiniton, Enersys, Truckvan e Rossetti. O vice-presidente Xabi explica: “As equipes e comissões técnicas são compostas por trabalhadores sindicalizados.”

Cabeça – O presidente da entidade, Josinaldo José de Barros (Cabeça), destaca o poder agregador do esporte. Ele declara: “O torneio será mais uma forma de estreitar as relações entre a diretoria e a base, entre o Sindicato e a própria categoria. Que vença o melhor e que todos se divirtam.”

Serviço

Local: Clube de Campo dos Metalúrgicos – rua Galáxia, 126, Parque Primavera, Guarulhos. Horário de funcionamento: De quinta-feira a domingo, das 8h às 17h.

Telefones para contato: (11) 91367-1157 e 96314-4166.

O local é atendido por várias linhas de ônibus e conta com estacionamento gratuito para sócios, com 800 vagas.