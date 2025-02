Escolas recebem responsáveis pelos alunos na 1ª reunião de famílias e educadores do ano

- PUBLICIDADE -



As escolas da rede municipal receberam nesta terça-feira (4) pais e responsáveis pelos alunos na 1ª Reunião de Famílias e Educadores do ano. A ação antecede a volta às aulas nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos, que acontece nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, em todas as 258 unidades escolares da rede.

Este encontro no início do ano letivo é fundamental para criar laços e comprometimento das famílias em relação à aprendizagem dos filhos. No período da manhã, os gestores e profissionais da EPG Antônio Houaiss, no bairro Torres Tibagy, reuniram os familiares dos alunos da educação infantil no pátio da unidade para dar-lhes os primeiros informes.

“O primeiro contato com a comunidade representa o momento em que vamos conquistar o coração dos responsáveis pelos alunos, por isso, é muito importante apresentar a equipe gestora, falar dos horários e nos colocar à disposição para o esclarecimento de dúvidas e demandas de todos”, explicou a diretora da unidade, Patricia Wasser Freire Silva, mostrando o informativo elaborado com as principais orientações aos familiares.

Nesse primeiro contato do ano com a comunidade para a apresentação dos novos projetos que a escola desenvolverá durante todo o novo ano letivo, os professores da EPG Izolina Alves David, unidade escolar de ensino fundamental que fica ao lado da EPG Antônio Houaiss, encontraram grande número de familiares que compareceram ao encontro e lotaram as salas de aula.

“Esse ano estamos com duas turmas de 1º ano que eram alunos do estágio II na EPG Antônio Houaiss, além de educandos de outros anos que também estudaram lá. A parceria entre as escolas é fundamental, pois permite que os pais se sintam acolhidos, e mostra que a rede possui alinhamento e organização desde o primeiro contato, o que aumenta a confiança deles na escola pública”, explicou a diretora Simone Cuenca.