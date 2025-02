Prefeitura alerta sobre golpistas se passando por funcionários do Cras

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos alerta a população de que golpistas estão se passando por funcionários dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), visitando residências de beneficiários de programas sociais para a coleta de dados. Os golpistas estariam vestindo falsos coletes.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social informa que os funcionários nos Cras não vão até as casas de moradores para obter dados pessoais para a atualização ou o cadastramento em programas sociais como o Bolsa Família, entre outros.

A orientação é que a população não forneça informações e em caso de dúvida entre em contato com uma das 13 unidades do Cras, que podem ser consultadas no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.

UNIDADES DO CRAS

CRAS I – ACÁCIO

Endereço: Rua Maria Luiza Pericó, 177 – Jd. Acácio

Telefone: 2406-2113 / 2304-7564

WhatsApp: (11) 2304-7564

CRAS II – CENTRO

Endereço: Rua Santana do Jacaré,84 – Bom Clima

telefone: 2087-4251/ 2087-4252

CRAS III – ITAPEGICA

Endereço: Rua Filomena Biondi, 254 – Jd. Aliança

Telefone: 2408-1714

CRAS IV – CUMBICA

Endereço: Rua Santo Antônio do Ingá, 723 – Jd. Cumbica

Telefone: 2229-5812 / 2411-1317

CRAS V – MARCOS FREIRE

Endereço: Estrada Capão Bonito, 53 – Conj. Hab. Marcos Freirek

Telefone: 2484-0809 / 2484-1070

CRAS VI – PONTE ALTA

Endereço: Av. Paschoal Thomeu, S/Nº – Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

Telefone: 2438-1507

CRAS VII – PRESIDENTE DUTRA

Endereço: Nova Guataporanga, 385 – Cidade Jardim Cumbica

Telefone: 2433-2882

CRAS VIII – SANTOS DUMONT

Endereço: Rua Adalberto Bellini, 214 – Jd. Bananal

Telefone: 2467-3315

CRAS IX – SÃO JOÃO

Endereço: Rua Marcial Lourenço Seródio, 644 – Jd. São João

Telefone: 2467-2535

CRAS X – NOVA CIDADE

Endereço: Rua Itália, 13 – Pq. das Nações

Telefone: 2304-6304 / 2484-2813

WhatsApp: (11) 2304-6304

CRAS XI – CENTENÁRIO

Endereço: Rua Araci, 188 – Jd. Leblon

Telefone: 2408-4518 / 2414-4157

CRAS XII – SITIO DOS MORROS

Endereço: Rua Samuel Libório de Ávila, 24 – Jd. Valéria

Telefone: 2455-9115 / 2441-0239

CRAS XIII – CIDADE IND. SATÉLITE (AMIGO JOVEM)

Endereço: Rua São Sebastião, 73 – Cidade Industrial Satélite

Telefone: 2085-0053