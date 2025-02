Quatro UBS abrem no sábado pelo programa Saúde Toda Hora para atendimentos diversos

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) no próximo sábado (22) pelo programa Saúde Toda Hora. As UBS São Ricardo, Vila Rio de Janeiro, Ponte Alta e Dona Luiza atenderão a população das 8h às 16h para disponibilizar uma série de serviços.

Entre os atendimentos disponíveis estão consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos de Papanicolau, vacinação, testes rápidos para o diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B e covid-19, além de atendimentos farmacêuticos. A iniciativa também inclui a busca ativa de pessoas que perderam doses de vacinas e sintomáticos respiratórios.

Os munícipes ainda terão acesso a consultas odontológicas e poderão participar de ações educativas sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), em apoio à campanha Fevereiro Pink, e sobre leucemia e doação de medula óssea, em alinhamento com a campanha Fevereiro Laranja.

Todos os serviços são oferecidos por demanda espontânea, com exceção das consultas médicas e do exame de Papanicolau, essencial para a prevenção do câncer do colo do útero. Esses atendimentos exigem agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na UBS ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Sobre o programa

O programa Saúde Toda Hora amplia o acesso aos serviços de saúde, garantindo atendimento aos sábados a quem não consegue comparecer às UBS durante a semana.

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Vila Rio de Janeiro: rua Lions, 40, Vila Rio de Janeiro

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana