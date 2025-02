Defesa Civil de Guarulhos emite alerta de perigo de chuvas intensas para o final de semana

- PUBLICIDADE -







Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Região Metropolitana de São Paulo está em situação de alerta de perigo devido a precipitações intensas, o que deve permanecer durante todo o final de semana. A condição causa possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil de Guarulhos está com suas equipes em prontidão devido ao alerta de perigo, notadamente em razão das festividades de carnaval, que devem levar milhares de pessoas às ruas da cidade neste e nos próximos finais de semana. “Em nossa cidade, uma via que tradicionalmente concentra festividades de carnaval é a avenida Paulo Faccini, situada em fundo de vale e historicamente sujeita a inundações. Além disso, durante a festa de carnaval as pessoas costumam se expor às chuvas, que podem ser refrescantes, mas trazem consigo o grande risco dos raios”, comentou o coordenador da Defesa Civil, coronel Waldir Pires.

A recomendação é que em caso de chuvas fortes as pessoas busquem locais onde possam se abrigar, nunca tentem atravessar alagamentos, seja de carro ou a pé, e em caso de necessidade de evacuar locais alagados o façam de maneira ordenada e calma, dando prioridade a crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Durante todo o período de festividades de carnaval a Defesa Civil atuará em conjunto com as forças de segurança e de atendimento a emergências para dar suporte à população de Guarulhos.