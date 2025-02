GCM prende dois homens por tráfico de entorpecentes no Jardim Gracinda

- PUBLICIDADE -







Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na tarde desta segunda-feira (24) dois homens por tráfico de entorpecentes na rua José Carrenho, no Jardim Gracinda. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com os acusados, que tentaram fugir ao avistar a viatura. Com eles havia 175 reais em dinheiro, 34 porções de cocaína e 24 de maconha em uma pochete.

As partes foram encaminhadas ao 2° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão constatou que um dos detidos se apresentou com o nome do irmão, sendo ele na verdade um foragido da Justiça. O mandado de prisão pendente de cumprimento em regime fechado foi expedido pela 4° Vara Criminal de Bauru, com pendência de quase oito anos a cumprir. A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por crimes de tráfico de entorpecentes, falsa identidade e captura de foragido. Ambos ficaram detidos e à disposição da Justiça.