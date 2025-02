Com piscinas, quadras e bailes à fantasia, CEUs ficarão abertos no Carnaval

- PUBLICIDADE -







Os CEUs de Guarulhos permanecerão abertos à população durante todo o Carnaval, entre os dias 1º e 4 de março, das 8h às 17h. No dia 5, quarta-feira de Cinzas, as unidades estarão fechadas, sem atendimento ao público. Além da programação de Carnaval organizada pelas unidades com bailes à fantasia, festas, oficinas e música, os CEUs oferecem ainda áreas de recreação, pistas de skate e caminhada, salas de jogos, quadras e ginásios poliesportivos e centros de incentivo à leitura, entre outros espaços com inúmeras atividades para entreter as crianças e contribuir para a saúde e bem-estar de toda a família.

Para a utilização das piscinas é necessário apresentar a carteirinha do CEU, confeccionada na secretaria da unidade mais perto de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Na segunda-feira (3) as piscinas fecham para manutenção.

Consulte o endereço do CEU mais próximo de sua residência em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.

Parques

Outra opção no Carnaval são os parques Chico Mendes (avenida José Miguel Ackel, 1.100), na região dos Pimentas, e Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, s/nº), na Vila Augusta, que também permanecem abertos durante todo o feriado, inclusive na quarta-feira (5), das 7h às 20h.

No Parque Chico Mendes os munícipes podem desfrutar de pista de skate, playground, academia popular, trilha para caminhada, quadra poliesportiva e de vôlei de praia, entre outros espaços de lazer que favorecem a interação da comunidade com o meio ambiente.

Já o Parque Júlio Fracalanza é outra excelente opção de lazer, com atividades como academia popular para a prática de exercícios físicos, biblioteca, circuito de arvorismo e a Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva, com pista de bicicleta para as crianças aprenderem sobre as regras de trânsito enquanto se divertem.