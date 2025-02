Jovens de escola pública aprendem noções de IA e programação em oficina

- PUBLICIDADE -







Nesta quinta-feira (27) a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos participou da ação Juventude na Escola na EE Lydia Kitz Moreira, no Jardim Santa Clara, com a oficina “Desvendando códigos: criando com inteligência artificial e programação”, que destacou a importância da juventude olhar para o futuro do emprego e se qualificar profissionalmente em áreas consolidadas ou promissoras de tecnologia como robótica, programação e inteligência artificial.

O especialista em IA Thalles Guarani, que foi um dos ministrantes, lembrou que a ação é importante para despertar o interesse em áreas de tecnologia nos estudantes. “Para muitos estudantes esse foi o primeiro contato direto com uma ferramenta de programação e suscitou a curiosidade sobre o tema”.

Além de apresentar conceitos, fundamentos e características de algumas linguagens de programação como Python e Javascript, também foram exploradas ferramentas que permitiram aos estudantes testar na prática como funciona a construção de códigos e observar os resultados visuais e gráficos desses códigos.

Na oficina também foi abordado o tema inteligência artificial, especialmente no âmbito de como a IA pode ser uma ferramenta de apoio para a construção ou a aplicação de códigos na programação.