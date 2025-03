Fernanda Torres e outros indicados ao Oscar ganham versões em Lego

- PUBLICIDADE -







As homenagens não param! Um designer especializado em criar versões em Lego de grandes momentos da cultura pop homenageou os 10 indicados a Melhor Filme do Oscar 2025. Em seu perfil no Instagram, o artista divulgou versões dos cartazes de cada um dos 10 longas, inspiradas nas famosas pecinhas de montar. O cartaz de Ainda Estou Aqui traz versão em Lego de Fernanda Torres em destaque.

As imagens viralizaram no Instagram após serem publicadas pelo perfil @fourstud, que também fez homenagens semelhantes em anos anteriores. Filmes como Rivais, Pearl, Vidas Passadas, Coringa e Barbie também inspiraram criações do artista que gerencia a página.

Para o Oscar 2025, foi criado um cartaz com todos os indicados, um do apresentador da cerimônia, Conan O’Brien, e outros individuais para Anora, Emilia Pérez, Conclave, Duna: Parte Dois, O Reformatório Nickel, Wicked, A Substância, O Brutalista, Ainda Estou Aqui e Um Completo Desconhecido.

Vale lembrar que as criações não são oficiais da Lego e, portanto, não estão à venda. O Oscar 2025 aconteceu no último domingo, 2 de março, e Anora foi o grande vencedor de Melhor Filme. Ainda Estou Aqui faturou o Oscar de Melhor Filme Internacional, prêmio inédito para o Brasil.

Em sua publicação mais recente no Instagram, Fernanda Torres agradeceu pela homenagem que recebeu no carnaval de Olinda. “Agradeço de joelhos a honra de ter você carregando o meu andor”, escreveu para Wendell Gaudino.