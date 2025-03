Aulas gratuitas de kickboxing possibilitam defesa pessoal, saúde e disciplina

- PUBLICIDADE -







Aos 50 anos, a professora Claudia Alessandra Fagundes participou nesta segunda-feira (24) de sua terceira aula de kickboxing na sede da Subsecretaria da Juventude, no Gopoúva. Realizada para uma turma de 25 alunos, a prática combina exercícios de fortalecimento corporal e resistência cardiovascular e é oferecida gratuitamente pela administração municipal para todas as idades e ambos os sexos, uma vez na semana, por uma hora.

“Eu sempre quis fazer kickboxing pela questão da defesa pessoal, por curiosidade e para treinar a força. É um desafio porque com a idade a gente perde agilidade, mas vejo que estou melhorando. Pena que não comecei mais nova”, conta a professora, que é casada, mãe de dois filhos e avó de três netas.

As aulas são ministradas pelo professor Nelson Dias Filho, conhecido como mestre Nelsinho, da Associação Guarulhense de Kickboxing, que aponta alguns benefícios aos praticantes. “Recomendo essa modalidade em primeiro lugar por proporcionar saúde. Kickboxing é disciplina, defesa pessoal e respeito não apenas durante o treino, mas para o aluno levar para a vida”, afirma.

Por sua vez, a biomédica Rosimeire Freitas Jorge, de 35 anos, fazia exercícios na academia do seu prédio e queria aprender algo para a autodefesa. Após visualizar uma postagem no Instagram da Prefeitura, ela se inscreveu no curso. “Na primeira aula achei os golpes difíceis, mas não era nada disso. Depois que experimentei, vi que era tranquilo e gostei muito”, revelou a moradora da Vila Paulista, que atua com seleção de recursos humanos.

A atividade é dividida em exercícios de alongamento, de aquecimento e em seguida vem a parte técnica, com a aprendizagem de golpes (socos e chutes).

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.