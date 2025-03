Corrida e Caminhada do Batom acontecem neste domingo com largada no Bosque Maia

A 23ª edição da Corrida e Caminhada do Batom acontece neste domingo (30) na avenida Paulo Faccini, altura da entrada do Bosque Maia. O evento é organizado pelo Espaço Inter e tem como objetivo despertar o interesse do público feminino para a prática de atividades físicas, além de melhorar a saúde e a qualidade de vida.

No ano passado cerca de cinco mil mulheres participaram do evento. A atleta Keyla Lisboa realizou o trajeto de 5 km da corrida em 19 minutos e 23 segundos e venceu a prova, seguida de Karen Mitsue e Tania Aparecida, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

“Foi minha terceira participação. Fiz um treino específico para a corrida, que é meu alvo no ano. Não imaginava chegar em primeiro, mas consegui numa prova que amo muito. Guarulhos é uma cidade que acolhe sempre os atletas”, disse Keyla.

As mulheres que realizaram a inscrição para a corrida deste domingo devem retirar os kits até o sábado (29), das 10h às 19h, mediante a apresentação de um documento com foto e CPF, no Barbosa Supermercados – loja Bosque Maia, localizado na avenida Tiradentes, 1.558, Macedo. Para a retirada por terceiros será necessário apresentar uma cópia do documento do inscrito acompanhada do original de quem for fazer a retirada. Vale lembrar que é preciso doar 1 kg de alimento não-perecível no momento da retirada do kit. A não retirada do kit implica a perda do direito a retirar posteriormente.

A Corrida e Caminhada do Batom é uma tradicional competição que marca as comemorações do mês da mulher. A corrida terá início às 7h35 e a caminhada sairá às 7h40. O local contará com uma arena para o evento com tendas dos patrocinadores, guarda-volumes, tenda do kit atleta (medalhas / frutas / hidratação), palco, som e banheiros químicos.