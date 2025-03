Casa do Emprego oferece 130 vagas em diferentes funções para início imediato

No próximo dia 7 de abril, até as 16 horas, a Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Nacional RH, recebe interessados em concorrer a 130 vagas em diferentes funções.

As vagas em aberto são: tecelão de malhas, supervisor de logística, operador de injetora de plástico, mecânico de manutenção de máquinas, auxiliar de expedição, auxiliar de técnico de controle de qualidade, técnico analista de processos de produção, ajustador ferramenteiro e auxiliar de linha de produção.

A escolaridade exigida depende da vaga pretendida, podendo variar entre ensino fundamental, médio ou superior. Os salários variam entre R$ 1,9 mil a R$ 5,6 mil, conforme a função.

Interessados devem comparecer no dia e período mencionados levando documento pessoais à unidade mais próxima da Casa do Emprego.

Endereços

Casa do Emprego – Centro

Avenida Monteiro Lobato, n° 734 (ao lado do Centro de Educação Municipal Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, nº 544 (dentro CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas

Estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta

Avenida Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão

Avenida São Luíz, 315 (dentro da FIG-Unimesp)

Casa do Emprego – Jardim São João

Ao lado do Terminal de Ônibus São João