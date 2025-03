Prefeitura de Guarulhos realiza Mutirão de Benefícios no CEU Continental neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, promove neste sábado (29) o segundo Mutirão de Benefícios de 2025. O evento acontecerá no CEU Continental (rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II), das 9h às 14h, oferecendo atendimento e orientação sobre diversos programas sociais essenciais para a população.

Durante o evento, os cidadãos poderão realizar novos cadastros e atualizações no Cadastro Único, porta de entrada para benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS). Além disso, as vans da Sabesp e da EDP Bandeirantes estarão no local para atender demandas relacionadas à Tarifa Social de Água e Energia, facilitando o acesso dos moradores a esses serviços.

No primeiro mutirão do ano, realizado no CEU Paraíso Alvorada, 301 famílias foram atendidas. Para esta edição, haverá a distribuição de senhas limitadas, garantindo um atendimento organizado e eficiente.

A Prefeitura reforça a importância da participação da população, que terá a oportunidade de esclarecer dúvidas e garantir seus direitos sociais.

Outros programas disponíveis nessa oportunidade são ID Jovem, Minha Casa Minha Vida e Auxílio Gás dos Brasileiros.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (11) 2087-4270 ou (11) 2408-7020, ou envie um e-mail para [email protected].