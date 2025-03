Internacional Shopping Guarulhos oferece estacionamento gratuito para clientes no horário de almoço

O Internacional Shopping Guarulhos cria o benefício de isenção de estacionamento para clientes que almoçarem nos restaurantes participantes do shopping, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h30.

A promoção é válida para consumidores que gastarem a partir de R$ 50 em qualquer um dos estabelecimentos selecionados. Para ativar o benefício, basta registrar a nota fiscal no aplicativo Inter+.

A iniciativa visa facilitar o acesso aos estabelecimentos e valorizar a experiência de quem frequenta o shopping no horário de almoço.

“Queremos proporcionar uma experiência ainda mais agradável para nossos clientes, além de agregar comodidade para quem escolhe almoçar aqui durante a semana”, afirma Débora Neves, gerente de marketing do Internacional Shopping.

O Inter+ é o programa de relacionamento com o cliente do Internacional Shopping. Com benefícios e descontos exclusivos, ele oferece um programa de pontos. A cada R$1,00 gasto, você ganha 1 ponto, validado por 120 dias ao escanear notas fiscais no App. Quanto mais notas você cadastrar, mais pontos acumula e sobe de categoria.

Para mais informações, acesse o site www.internacionalshopping.com.br