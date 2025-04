Ações da Campanha Mãos Protetoras alcançam mais de 500 pessoas

Mais de 100 pessoas, entre homens e mulheres assistidos pela UBS Cummins e agentes comunitários de saúde, foram beneficiadas com uma ação da campanha Mãos Protetoras nesta quarta-feira (2), na Cidade Jardim Cumbica. Lançada no último dia 24 de março, a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), já levou a mais de 500 munícipes esclarecimentos sobre violência contra as mulheres e folhetos com orientações os serviços especializados oferecidos para auxilio às vítimas.

“O Projeto Mãos Protetoras desempenha um papel essencial no combate à violência contra a mulher em Guarulhos, especialmente em regiões mais vulneráveis como Cumbica. Além de percorrer toda a cidade para levar informação e apoio às vítimas, o projeto reforça a importância dos equipamentos de atendimento disponíveis para mulheres em situação de violência,” disse a subsecretária Vanessa de Jesus.

A campanha permanente atuará nos dez bairros com os maiores índices de violência contra a mulher, conforme o Mapa da Violência Contra as Mulheres elaborado pela SPM com as informações de boletins de ocorrências registrados nas delegacias de polícia do município.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.