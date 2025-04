Cine Bento exibe filmes produzidos por indígenas de Guarulhos

Uma programação voltada aos povos originários com filmes escritos e produzidos por indígenas de Guarulhos, por meio do projeto Lab Mais da Companhia Bueiro Aberto, integra a próxima edição do Cine Bento, que acontece na próxima terça-feira (8), às 19h30, no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade. A entrada é gratuita.

O Lab Mais – Imagens Indígenas reúne cinco filmes gravados na Aldeia Multiétnica Filhos dessa Terra, localizada no bairro do Cabuçu. Nessas produções, o percurso do Lab Mais propôs refletir e criar a partir da visão indígena, o imaginário que um povo tem de si mesmo, de sua identidade, imaginário este marcado pela alteridade, pela troca com o mundo urbano, pelo encontro.

A proposta pedagógica apresentada pela Companhia Bueiro Aberto com os jovens indígenas da aldeia objetivou a construção coletiva de material audiovisual. Além de quatro curtas criados por esses jovens sobre o cotidiano da aldeia, um dos curtas exibidos nessa sessão do Cine Bento foi criado pelos cineastas sobre o processo da oficina.

A exibição celebra o Dia dos Povos Indígenas, comemorado no dia 19 de abril, um mês dedicado à visibilidade dos povos originários e suas lutas.

O Teatro Padre Bento fica na Rua Francisco Foot, 3, no Jardim Tranquilidade.

Foto: Rafael Vieira e Marcos Campos

Companhia Bueiro Aberto

O coletivo de cinema “de quebrada” é formado por moradores de periferias guarulhenses, tem 7 anos de existência e 62 produções entre documentários, ficções e vídeos experimentais, tendo participado em mais de 50 festivais pelo Brasil e exterior, recebendo 11 prêmios. A produção do grupo se dá, majoritariamente, sobre as raízes culturais guarulhenses, numa pesquisa que caminha entre cinema, antropologia e história.

Ficha Técnica

Roteiro, produção, fotografia, direção e rdição:

Jovens indígenas da Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra (Guarulhos – SP)

Beatriz Pankararu, Enzo Pankararu, Fernando Pankararu, Gabriel Pankararu, Jakeline Diomedia, Jennifer Kaimbé, Kauanny Wassu, Lucas Kaimbé, Moisés Pankararu, Pedro Pankararé, Raquel Kaimbé, Vitor Kaimbé, Vitor Pankararé, Yago Kaimbé, Yuri Kaimbé.

Duração: 14min08

Arte-educadores

Integrantes do Coletivo Bueiro Aberto (Guarulhos – SP)

Daniel Neves, Elizabeth Regina, Janaina Reis, Marcos Campos, Renato Queiroz

Produtor: Jeffe Grochovskki