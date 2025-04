Primeira edição do Guarulhos Cidadania leva 600 pessoas ao CRAS Marcos Freire

No último sábado (5), a população do Jardim Maria de Lourdes e região participou da primeira edição do Guarulhos Cidadania, realizada no CRAS Marcos Freire. A ação teve início às 9h e contou com a presença de aproximadamente 600 pessoas ao longo do dia.

O programa tem como missão levar serviços essenciais, atividades culturais e oportunidades gratuitas para os moradores da cidade. Durante a ação, o público teve acesso a uma série de atendimentos, como serviços sociais e jurídicos, orientação sobre benefícios, atualização do CadÚnico, consultoria e serviços públicos, saúde, beleza e bem-estar.

Uma novidade desta edição foi o atendimento voltado ao Casamento Comunitário, projeto do Fundo Social de Solidariedade, que chamou a atenção de muitos casais interessados em oficializar a união.

Além dos serviços, a programação trouxe atrações culturais e de lazer, como apresentações de capoeira, karatê e zumba, exposição de artesanato, inscrições em cursos e oportunidades profissionais, sorteios de brinquedos e a presença de personagens temáticos que encantaram as crianças.

“A gente vem pra resolver pendências, mas também se diverte. Meus filhos ficaram no pula-pula e eu consegui tirar dúvidas sobre o CadÚnico”, relatou Ronaldo Oliveira, pai de três filhos. “É muito bom ver esse tipo de ação no nosso bairro, faz toda diferença”, comentou Dona Maria Aparecida, de 67 anos.

A primeira edição do Guarulhos Cidadania de 2025 reforça o compromisso da cidade com a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a ampliação do acesso à cidadania para todos os guarulhenses.