Super-herói Demolidor é tema de exposição na Gibiteca da Biblioteca Monteiro Lobato

Até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45, a Gibiteca da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro, apresenta a exposição Demolidor, uma homenagem a um dos personagens mais icônicos da Marvel e o primeiro super-herói cego do universo dos quadrinhos. A exposição é gratuita e tem classificação livre.

Entre as obras expostas estão os volumes 1, 2 e 3 da HQ Demolidor: Amarelo, de Jeph Loeb e Tim Sale, e uma série especial de O Homem sem Medo, de Frank Miller, em que o personagem aparece junto ao Batman. Ao longo das publicações do Demolidor, a HQ teve a vantagem de ser escrita por autores icônicos como Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Kevin Smith e Mark Waid, dentre outros roteiristas e ilustradores que deixaram suas marcas no personagem.

Demolidor é um super-herói americano da Marvel criado em 1964 pelo roteirista Stan Lee e pelo ilustrador Bill Everett. A HQ conta a história do advogado Matthew “Matt” Murdock, que à noite se transforma no Demolidor, o herói que combate o crime no bairro Hells Kitchen, em Nova Iorque.

Na adolescência Matt sofreu um acidente de trânsito no qual entrou em contato com um material radioativo. Ele ficou cego e teve seus outros sentidos ampliados, adquirindo superpoderes.

Serviço

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.