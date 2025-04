Prefeitura realiza limpeza de bocas de lobo em ruas da Vila Galvão

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) promoveu na madrugada desta terça-feira (8) a limpeza e desobstrução de bocas de lobo nas ruas Doze de Maio e Santo Antônio, na Vila Galvão. O serviço foi supervisionado pela regional da pasta responsável pela região.

Para efetuar a limpeza e a desobstrução dos equipamentos que integram o sistema de drenagem, foi utilizado o caminhão hidrojato. O veículo permite que, por meio de água sob pressão, os resíduos que ficam acumulados e impedem o fluxo normal das águas pluviais sejam removidos com mais agilidade.

De acordo com a SAR, o serviço foi realizado na madrugada por conta do tráfego intenso de veículos em ambas as vias.

Taboão

Na segunda-feira (7), o caminhão hidrojato foi utilizado para desobstruir bocas de lobo localizadas em três vias da região do Taboão: rua Santo Antônio do Aventureiro, avenida Décio Cossolin e rua Francisco de Paula Pereira Pacheco.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.