Mais de 1,1 mil pessoas participam de processo seletivo para vagas de emprego em novo hospital

A Secretaria do Trabalho recebeu na última quinta-feira (10) mais de 1,1 mil pessoas no processo seletivo para as vagas de emprego do Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos. A instituição, inaugurada recentemente, abriu 220 vagas em 28 funções que vão desde a área da saúde até administrativas e de manutenção.

Os candidatos compareceram à Casa do Emprego, situada ao lado do Adamastor e, em seguida, foram encaminhados à Universidade São Judas, onde o processo ocorreu. A previsão é de que as devolutivas aconteçam na próxima semana com a convocação dos selecionados.

Casa do Emprego

A Casa do Emprego é uma agência pública de empregos, que busca aproximar aqueles que estão em busca de colocação profissional às empresas do município. São seis unidades espalhadas pela cidade e as vagas ofertadas são atualizadas diariamente.

Endereços

Casa do Emprego – Centro: av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Centro Municipal de Educação Adamastor)

Casa do Emprego – Cumbica: av. Atalaia do Norte Nº 544 (CEU Cumbica)

Casa do Emprego – Pimentas: estrada Capão Bonito, n° 53 (dentro do CIC)

Casa do Emprego – Vila Augusta: Av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego – Vila Galvão: Av. São Luiz, 315 (dentro da FIG – Unimesp)

Casa do Emprego – Jd. São João: Ao lado o terminal São João