Conservação das abelhas nativas é tema de encontro em Guarulhos

O Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali recebeu a 4ª reunião do grupo para conservação das abelhas nativas de Guarulhos no sábado (12). Durante o encontro, os participantes discutiram os aspectos para a regularização, junto aos órgãos ambientais, de criadores de abelhas sem ferrão, os meliponicultores.

Durante o encontro a Zoonoses de Guarulhos apresentou um projeto sobre o manejo de abelhas em áreas urbanas, contando com a colaboração do grupo. Na oportunidade, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Meliponicultura (Gepem), fez a doação e instalação de caixas ninhos no Orquidário Municipal.

As caixas ninhos têm o objetivo de atrair a abelha-das-orquídeas, também conhecida como abelha solitária, uma espécie de comportamento manso que não produz mel, porém são polinizadoras de orquídeas, ipê-branco e ingá-branco.

Os encontros acontecem todos os segundos sábados do mês. O próximo está programado para o dia 10 de maio e é aberto ao público em geral, porém é necessário fazer inscrição pelo telefone (11) 2475-9858 ou pelo e-mail [email protected].

Confira as próximas atividades da agenda preparada pela Secretaria de Meio Ambiente:

SOS Orquídeas

Dia 22 – terça-feira – 9h

Local: Orquidário Municipal

Venha aprender como cultivar essa espécie de planta que encanta a todos, quais os tipos de solo mais adequados, o local apropriado para ela, como combater doenças e pragas e a maneira correta de propagação das espécies.

Trilha das Práticas Sustentáveis

Dia 24 – quarta-feira – 9h

Local: CEA Virgínia Ranali

Descubra como pequenas mudanças de hábitos do nosso dia a dia, podem contribuir para a preservação do meio ambiente e reduzir os impactos das ações humanas que causam alterações na biodiversidade, caminhando pelas trilhas do Bosque Maia.

Serviço:

Orquidário Municipal – Av. Papa João XXIII, s/nº – Pq. Renato Maia

CEA Virgínia Ranali – Av. Papa João XXIII, 219 – Pq. Renato Maia (ant. Cetesb)

Informações: E-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2475-9858.