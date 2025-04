Feira Empreenda Afro reúne mais de 40 expositores e oferece oportunidades de negócios no Adamastor

Um público de cerca de 150 pessoas participou no último sábado (12) da feira de economia criativa Empreenda Afro, promovida pela Prefeitura de Guarulhos, que reuniu mais de 40 expositores de produtos e serviços e disponibilizou informações sobre investimentos, linhas de crédito, orientações do Sebrae-SP e do Banco do Povo, além de oportunidades para impulsão de negócios, no Salão de Artes do Adamastor. A programação incluiu ainda diversas apresentações culturais.

Para o subsecretário da Igualdade Racial, Jorge Caniba Batista dos Santos, responsável pela pasta organizadora da feira, a ação é o primeiro passo em prol da redução da desigualdade social. “Este é o pontapé inicial da subsecretaria para a promoção de políticas públicas visando o empoderamento do preto e pardo e a busca de meios para geração de renda,” disse.

Apresentações culturais como a roda de capoeira da Liga Guarulhense de Capoeira, o grupo Afoxé Omo Oya e de MPB com o cantor e compositor Nivaldo D’Ávila, abrilhantaram o evento.

A iniciativa, que contou com as parcerias das Secretarias de Trabalho e Habitação, demonstra o compromisso da administração municipal em estimular o desenvolvimento econômico, dar suporte a negócios que necessitem de incentivo para crescer, gerar renda e se consolidar no mercado.

Participaram do evento representantes da Universidade Zumbi dos Palmares, da OAB, membro do Legislativo municipal, entre outras autoridades.