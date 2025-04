Policiamento Municipal de Guarulhos prende homem por violência doméstica na Vila Galvão

Agentes da Inspetoria Sul do Policiamento Municipal de Guarulhos prenderam, nesta quarta-feira (16), um homem por violência doméstica no bairro Vila Galvão. A ocorrência foi registrada por volta das 4h, após a Central 153 ser acionada por familiares da vítima.

De acordo com as informações repassadas à central, o agressor, armado com uma faca, ameaçava a esposa e a cunhada dentro da residência onde os fatos ocorreram. A equipe se deslocou imediatamente até o local, onde encontrou o suspeito ainda com a arma utilizada nas ameaças. Ele foi detido em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro), juntamente com as vítimas e a faca apreendida.

Após os depoimentos, a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica e ameaça. O agressor permanece detido e à disposição da Justiça.