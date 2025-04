Escola de Mobilidade Urbana promove encontros sobre segurança viária para membros da Defesa Civil

A convite da Defesa Civil de Guarulhos, a Escola de Mobilidade Urbana, órgão da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), promoveu nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16, na sede da coordenadoria, uma formação voltada para a segurança viária. Os encontros contaram com a presença de 34 servidores que formaram duas turmas.

A atividade ministrada por Maria Luiza Neves Garcia (educadora de trânsito), Firmino Manoel (assessor de políticas públicas) e Layla Fordelone (gestora da Escola de Mobilidade Urbana).

Foram abordados os seguintes temas: direção defensiva, legislação de trânsito, mecânica básica, verificação dos itens básicos de um veículo (pneus, fluidos de freio, água, documentação, parte elétrica, entre outros), vagas de estacionamento prioritário e os fatores de risco no trânsito, como uso de álcool, excesso de velocidade, uso do celular pelo condutor de veículo ou pelo pedestre e não uso do cinto de segurança, da cadeirinha de crianças e do capacete.

No último dia da formação foi realizado o sorteio de 10 garrafinhas de água tipo squeeze. Todos os servidores ganharam um certificado de participação.