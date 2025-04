Zoológico de Guarulhos abre durante todo o feriadão

O Zoológico de Guarulhos é uma ótima opção de passeio para quem vai ficar na cidade neste feriado prolongado. O parque, localizado no Jardim Rosa de França, estará aberto nesta sexta-feira (18), feriado nacional de Páscoa, no sábado e no domingo (19 e 20) e também na segunda-feira (21), Dia de Tiradentes.

Com entrada gratuita, o zoo conta com mais de cem animais e cerca e 500 espécies diferentes, incluindo leões e onças-pardas, espaço para piquenique, parque para crianças, lagos, ampla área verde e lanchonete.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.