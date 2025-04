Prefeitura intensifica fiscalização de pescados em feiras para prevenir riscos à saúde

Com a proximidade da Sexta-feira Santa, quando o consumo de pescados aumenta significativamente, a Vigilância Sanitária de Guarulhos intensificou, desde março, a fiscalização nas feiras livres da cidade. A ação tem como objetivo garantir a segurança alimentar da população e orientar feirantes e ambulantes sobre a importância da qualidade dos produtos comercializados.



Durante as vistorias, os agentes avaliam aspectos fundamentais, como as condições de higiene das bancas e do entorno, a existência de local adequado para higienização das mãos, o transporte e a conservação dos alimentos, além da temperatura de armazenamento e manuseio dos pescados.



A adoção de boas práticas sanitárias é essencial para evitar problemas como intoxicações alimentares, infecções gastrointestinais, doenças parasitárias e até contaminações químicas. Entre os principais sintomas estão diarreia, náuseas, dores abdominais, febre e vômitos, sendo crianças, idosos e gestantes os grupos mais suscetíveis às complicações.



Por isso, além da atuação dos fiscais, é importante que os consumidores também estejam atentos na hora da compra. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é fundamental observar a aparência e o estado de conservação dos alimentos. Peixes frescos devem apresentar carne firme, sem manchas, cortes ou furos, olhos brilhantes e salientes, e brânquias úmidas e avermelhadas. Já crustáceos, como camarões e caranguejos, precisam ter coloração típica da espécie, sem manchas alaranjadas ou escuras na carapaça.



Esses cuidados também se estendem a outros tipos de frutos do mar. Moluscos, como lulas e polvos, devem apresentar carne firme e elástica, enquanto mariscos só podem ser comercializados vivos. No caso de filés embalados, é essencial que o rótulo traga informações claras, como o tipo de pescado, origem, peso líquido, data de embalagem, validade, modo de conservação e a tabela nutricional.



Outro ponto importante a avaliar é a higiene geral da banca, o uso de refrigeração adequada ou gelo, e se os vendedores estão manuseando os alimentos corretamente.



A Vigilância Sanitária reforça que a colaboração da população é fundamental para garantir a segurança alimentar. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas no site da Prefeitura de Guarulhos, no link: www.guarulhos.sp.gov.br/denuncia-vigilancia-sanitaria.



Capacitação contínua para a segurança alimentar



Vale ressaltar que o Departamento de Vigilância em Saúde também realiza ações educativas com o objetivo de orientar, capacitar e atualizar conhecimentos voltados à prevenção de doenças e agravos à saúde, além de contribuir para a melhoria dos processos de trabalho.



Entre as iniciativas, destaca-se a palestra Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, promovida mensalmente e direcionada a proprietários de estabelecimentos, funcionários, estudantes da área de alimentação e à população em geral.



As inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/inscricao-em-atividades-educativas.