Recém-inaugurado, CRAS Cidade Satélite irá atender até 800 famílias por mês

A Cidade Satélite passa a contar com um importante reforço na rede de proteção social com a inauguração do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A unidade, inaugurada no último dia 10, chega para oferecer serviços essenciais a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, com capacidade média de 800 atendimentos por mês.

O CRAS é a porta de entrada para a Assistência Social, atuando como serviço de Proteção Social Básica. Ele promove ações que visam garantir direitos, prevenir situações de risco e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

Entre os principais serviços oferecidos na nova unidade estão:

– Acompanhamento familiar: orientação e suporte a famílias que enfrentam dificuldades sociais, contribuindo para a superação de desafios cotidianos;

– Apoio psicológico e social: atendimento realizado por profissionais capacitados, que oferecem acolhimento e escuta qualificada;

– Articulação com a rede de serviços: encaminhamentos e integração com outros órgãos públicos e instituições parceiras;

– Oficinas e atividades socioeducativas: voltadas para o fortalecimento da autoestima, desenvolvimento de habilidades e promoção da cidadania.

O CRAS Cidade Satélite fica localizado na rua São Sebastião, 73, em Cumbica, no mesmo complexo que também abriga o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) IV Cidade Satélite.

A chegada do CRAS à Cidade Satélite representa um avanço no atendimento à população, proporcionando acesso a direitos e oportunidades para quem mais precisa.