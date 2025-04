ACE-Guarulhos leva workshops a escola estadual para estimular o empreendedorismo

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos), realizou nesta quinta-feira (24/04) um evento com foco em empreendedorismo na Escola Estadual Lydia Kitz Moreira, em Guarulhos. Com a reformulação do currículo paulista, que inclui aulas de empreendedorismo em sua grade curricular, dentro do itinerário formativo, oferecidas pelas Secretaria de Estado da Educação, a iniciativa ACEduca surge como apoiadora à rede pública de ensino na aplicação da disciplina “Educação para o Empreendedorismo”.

Por meio de temas relacionados ao empreendedorismo, o evento contou com palestras e mentorias gratuitas, divididas nos formatos workshop e bancada examinadora, propostos pela entidade em auxílio à formação dos estudantes.

Para o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, além de inédita, a iniciativa demonstra o compromisso da sua gestão com as novas gerações do universo empreendedor. “Deixamos nossos negócios por um período para doar nosso tempo a uma causa nobre, pois nossa gestão entende que é missão da entidade auxiliar na formação das futuras gerações do empreendedorismo. Pela primeira vez em 62 anos de existência a ACE celebra uma parceria desta natureza, demonstrando seu compromisso inalienável com a educação”, afirmou.

Ao longo do evento, três tópicos fundamentais para o empreendedorismo foram debatidos. O diretor de Comunicação da ACE-Guarulhos e CEO da Inspira Design, Flávio Cantoni, apresentou o tema “Como organizar suas ideias com Mapas Mentais”, já o vice-presidente da Indústria da ACE-Guarulhos e CEO da MMFoods, Marcelo Alves, palestrou sobre “Pesquisa de Mercado: Validando sua ideia de Negócio”. Por fim, o vice-presidente de Serviços da ACE-Guarulhos e diretor Comercial da Cicarelli Seguros, ministrou workshop sobre “Como fazer um pitch de sucesso no estilo Shark Tank Brasil”.

Para a professora da disciplina de Empreendedorismo da Escola Estadual Lydia Kitz Moreira, Rosângela Cafasso, o evento vai além da oportunidade para o empreendedor do futuro. “As experiências compartilhadas com os alunos são inspiradoras. Agradeço aos palestrantes pela iniciativa e disponibilidade, em especial à gestão Silvio Alves por nos apoiar em uma temática tão relevante para o presente e o futuro do país, que é o empreendedorismo”, concluiu.

O encontro também teve a participação de João Victor Almeida, coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACE, que apresentou o NJE para os estudantes.