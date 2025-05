Prefeitura promove encontros formativos do Programa Alfabetiza Juntos

Professores que atuam com as turmas de 5º ano do ensino fundamental nas escolas da rede municipal participaram por representatividade, indicados pelas escolas onde atuarão como multiplicadores, de encontros formativos no CME Adamastor e na sede da Secretaria de Educação durante toda a semana. Os encontros, oferecidos pelo Serviço Social da Indústria – SESI-SP, fazem parte do Programa Alfabetiza Juntos, ação que integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do Ministério da Educação.

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), atua na organização dos encontros e no acompanhamento das formações, bem como dos desdobramentos nas escolas, com o objetivo de favorecer a alfabetização e a recomposição de aprendizagens dos educandos.

Em 2025, o Alfabetiza Juntos SP trouxe novidades na formação para todos os professores de anos iniciais, contemplando não apenas o ciclo de alfabetização de 1º e 2º ano, mas o de aprofundamento (3º ao 5º ano), abordando na pauta temáticas de língua portuguesa e matemática.

Durante o encontro, o grupo se debruçou sob a análise e coleta de dados das avaliações de leitura e escrita em língua portuguesa, e o papel da avaliação na aprendizagem da matemática. A partir da perspectiva curricular da rede municipal, a avaliação colabora com o processo de ensino e aprendizagem, com a construção de saberes e com a potencialização do aprendizado. A avaliação é essencial no contexto escolar para garantir e acompanhar a aprendizagem dos estudantes.

Para o alcance e a garantia dos objetivos de aprendizagens necessárias, é imprescindível que os professores identifiquem o que os educandos já sabem para que seja possível planejar as ações futuras.