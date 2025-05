GCM realiza solenidade de passagem de comando e valorização profissional no Adamastor

Na manhã desta quinta-feira (8), a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública (SASP) promoveu uma emocionante solenidade no Teatro Adamastor, marcando a passagem de comando do Policiamento Municipal de Guarulhos e a valorização profissional de seus agentes. O evento contou com a presença de autoridades civis, militares, representantes da sociedade civil e familiares dos homenageados, que prestigiaram esse momento significativo para a corporação.

A cerimônia oficializou a transmissão de comando da GCM, com a saída de Francisco Borotta e Ricardo Gentil, e a posse de Adjomar Sousa da Silva como novo Comandante Geral e Elcio Luiz Armando Garcia como Subcomandante. Um dos momentos mais marcantes foi a ascensão de Francisco Borotta ao cargo de secretário adjunto da SASP, tornando-se o primeiro GCM de carreira a ocupar essa posição de destaque dentro da pasta.

Durante a solenidade, também foram homenageados os agentes que se destacaram no mês de abril, em reconhecimento à excelência dos serviços prestados no policiamento municipal. As ações incluem a proteção do patrimônio público, fiscalização viária, aplicação de medidas protetivas, combate à perturbação do sossego, proteção da fauna e flora e enfrentamento ao tráfico de entorpecentes, entre outras iniciativas fundamentais para a segurança pública da cidade.

“O trabalho policial é uma atividade nobre, que merece o reconhecimento da sociedade e de todos nós”, afirmou o secretário Gilson Hélio Jesus dos Santos, reforçando o compromisso da administração com a valorização contínua da GCM.