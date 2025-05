Confira os endereços de comércio eventual de flores para o Dia das Mães em Guarulhos

Neste final de semana, a cidade de Guarulhos contará com pontos autorizados para a venda de flores em comemoração ao Dia das Mães. A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), com o objetivo de oferecer à população opções acessíveis e organizadas de presentes florais para a data.

O comércio eventual ocorrerá nos dias 10 e 11 de maio, das 8h às 20h, em diferentes regiões do município. Os comerciantes participantes foram habilitados por meio do Edital nº 08/2025 – SDU04.01, publicado no Diário Oficial no dia 14 de março.

Confira os locais de venda:

Av. Benjamin Harris Hunnicutt – Praça Hideo Futami, Jardim City

Av. Otávio Braga de Mesquita – Esquina com Carlos Korkishko, Vila Barros

Praça José Gabriel da Rocha Mina – Cocaia

Rua dos Coqueiros, esquina com São Daniel – Calçada das baias de estacionamento, Lago dos Patos

Durante o período de comercialização, os pontos contarão com estrutura padronizada, identificação da campanha e tabela de preços visível ao público. Além disso, os comerciantes deverão seguir normas de higiene, limpeza e conservação dos produtos, garantindo a qualidade das flores e o bem-estar dos frequentadores.

Importante destacar que os permissionários deverão respeitar a legislação vigente quanto à ocupação do espaço público, assegurando livre circulação de pedestres e veículos. Em locais com feiras livres ou outras atividades regulamentadas pela SDU, a venda de flores só poderá começar após o término dessas ações.