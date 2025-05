Teatro do CEU Ponte Alta recebe espetáculo infantil sobre diversidade e inclusão

Nesta quinta-feira (8) os alunos da EPG Edson Nunes Malecka assistiram ao espetáculo infantil “Diferente é o Espelho”, no teatro do CEU Ponte Alta. A produção abordou de forma lúdica e sensível os temas diversidade, inclusão e bullying, além de reforçar valores como empatia e respeito às diferenças.

A peça teatral apresentou o cotidiano de quatro amigos que enfrentam desafios comuns da adolescência, como busca por aceitação, inseguranças com a aparência e conflitos causados pelas diferenças. A trama se intensificou quando o grupo decidiu participar de um concurso de vídeos em uma rede social e deparou com situações que escalaram para o bullying. A virada aconteceu quando os personagens perceberam que todos têm suas próprias inseguranças e que respeitar as diferenças é essencial para a convivência.

Além de reunir entretenimento, educação e formação cidadã em um só palco, “Diferente é o Espelho” é um exemplo de como a arte pode ser instrumento de transformação.

A apresentação foi viabilizada pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (Proac) e voltada a crianças de nove a 13 anos, garantindo o acesso de jovens de diferentes realidades à cultura e ao teatro de qualidade.