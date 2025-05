Guarulhos adere à rede Laço Amarelo em prol do trânsito seguro

Guarulhos passou a integrar nesta quinta-feira (8) a rede Laço Amarelo, programa do Observatório Nacional de Segurança Viária que tem por objetivo a promoção da segurança no trânsito. A adesão do município foi assinada pela Prefeitura durante a abertura das ações do Maio Amarelo, no Shopping Bonsucesso.

O evento, que selou a adesão da cidade ao programa, também contou com a presença de Paulo Guimarães, CEO do Observatório de Segurança Viária, de João Araújo e de Cristiane Ayres, secretário e secretária-adjunta da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, respectivamente.

O vice-prefeito Thiago Surfista, representando o prefeito Lucas Sanches, ressaltou a importância da conscientização da sociedade quanto à segurança viária e reafirmou o compromisso da atual gestão em promover políticas que resultem na redução de mortes e de feridos. “A educação no trânsito é um processo que tem que vir da base, a partir das crianças, e Guarulhos quer implementar ações que possam refletir positivamente nos índices”, disse.

Já Guimarães enalteceu a adesão da cidade à rede e destacou a importância de se proporem políticas públicas de promoção à segurança no trânsito. “O movimento surgiu para contribuir e unir os poderes público, sociedade civil e população para chamar a atenção de todos de que o trânsito é feito por pessoas”, afirmou o gestor.

“Este é um mês de reflexão, de conscientização e de compromisso da atual gestão em propor ações que possam refletir na redução de mortes e de feridos no trânsito”, observou Araújo

O evento

O evento que marcou a abertura das ações do município foi coordenado pela STMU e contou com apoio das secretarias de Saúde, de Educação e de Gestão por meio da ESAP, das policias Municipal, Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, do Detran-SP, do Sest/Senat, das Concessionárias CCR Rio-SP, Ecovias Leste, do Shopping Bonsucesso, da Cia Spa de Comédia e da empresa Yamaha.

A ação contou ainda com Pit Stop Motociclista, Travessia Segura, Robô Educativo, Circuito Mirim, Kit Ciclista Seguro, Cinema Rodoviário, exposição da réplica do capacete do piloto Ayrton Senna, demonstração do uso do etilômetro e distribuição de brindes.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade da direção segura para a redução do número de mortos e de feridos em acidentes.