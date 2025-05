7ª Conferência da Pessoa Idosa de Guarulhos reúne de mais de 150 pessoas na UNG

Um público de mais de 150 pessoas participou da abertura da 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Guarulhos “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, nesta quinta-feira (8), no auditório da Universidade Guarulhos. Promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), o evento prossegue nesta sexta-feira (9), das 8h às 17h, no auditório F da UNG, com a eleição de sete delegados que irão representar o município na 16ª conferência estadual e discussões de propostas a serem apresentadas na etapa paulista da conferência, em agosto.

O secretário da SDAS, Henrique Rocha Menezes, destacou sua missão à frente da pasta. “Estamos aqui há quase cinco meses e em nosso plano de governo pensamos em levar o serviço público para perto da população como uma política pública. Estar perto das pessoas e cuidar de quem mais precisa é nossa missão,” disse o gestor. Ele enumerou ainda conquistas obtidas nesses 130 dias à frente da pasta como a entrega de um novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) IV Cidade Satélite, a duplicação das vagas nos cursos de capacitação, entre outras.

A importância da união do segmento foi tratada pela subsecretária de Políticas para o Idoso, Cristina Santana Gonçalves. “É um prazer compor a subsecretaria e um desafio pensar no idoso e na garantia de seus direitos. Há necessidade de os idosos se unirem, comporem e refletirem com consciência sobre o que irão propor no evento para que, em breve possamos colher os resultados das políticas públicas efetivadas”, afirmou Cristina.

Já o presidente do CMDPI, Miguel Hackmey, agradeceu o trabalho desempenhado pela equipe da Casa dos Conselhos. “A equipe teve um papel muito importante na organização e na mobilização das pessoas 60+ para este evento. A conferência, que foi dividida em dois dias em razão do número de habitantes da cidade, é um espaço de diálogo, de construção conjunta de propostas e de busca da equidade nas políticas públicas para o idoso,” declarou o presidente do colegiado.

Tema

O tema “Envelhecimento humano e suas Perspectivas Futuras” foi abordado na palestra de Sérgio Vallim, membro do Conselhos Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. “Somos hoje 215 milhões de brasileiros e 15,6% são idosos, ou seja, 33 milhões. A projeção é de que em 2060 sejam 73 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que irá transformar a estrutura etária do país. Isto acontece pelo avanço da ciência, da medicina, da tecnologia e também porque a cultura do país mudou: o homem passou a se cuidar mais. Este evento é um dos caminhos da população da melhor idade se manifestar e participar da escolha de políticas públicas para a pessoa idosa,” explicou Vallim, diretor executivo do Lar Madre Regina e membro do CMDPI.

A conferência contou com a participação de representantes da OAB Guarulhos e de integrantes do grupo Artistas Visitantes, composto por pessoas idosas que se apresentam gratuitamente em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) e abrilhantaram o evento com danças.

Propostas

Ao todo, os participantes da conferência irão definir 15 propostas, às quais deverão ser norteadas por cinco eixos: financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; e consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.