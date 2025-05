Quatro UBS abrem neste sábado pelo programa Saúde Toda Hora

Neste sábado (10) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Ricardo, Jardim Primavera, Recreio São Jorge e Jardim Jacy funcionarão das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos busca ampliar o acesso aos serviços de atenção primária, oferecendo à população uma oportunidade extra para cuidar da saúde de forma mais acessível. Além dessas unidades, as demais abrirão para o Dia D da vacinação contra a influenza.

Entre os serviços disponíveis estão consultas médicas, atendimentos de enfermagem, atualização da carteira de vacinação, além de testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis, hepatites B e C.

Vale destacar que apenas consultas médicas e o exame Papanicolau, essencial para a prevenção do câncer do colo do útero, necessitam de agendamento prévio, o qual deve ser realizado diretamente na própria unidade de saúde ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O programa tem como objetivo atender às necessidades imediatas dos moradores, promovendo prevenção, acompanhamento e conscientização sobre temas essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Recreio São Jorge: estrada David Correa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Guaracy

DIA D

Também neste sábado, das 8h às 17h, a Secretaria de Saúde realiza o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza com a abertura de todas as UBS. O objetivo da mobilização visa a ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus da gripe, especialmente nos grupos mais vulneráveis.

A vacinação será destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas e idosos com mais de 60 anos. Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo.

Para saber qual a UBS mais próxima de você, os endereços das unidades podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.