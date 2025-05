Prefeitura realiza serviço de conservação e cascalhamento em rua do Cabuçu

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (14) a implementação de conservação e cascalhamento da rua Antônio Carlos, no Cabuçu. O serviço foi realizado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio da regional Vila Galvão/Cabuçu.

Na via foi utilizado material proveniente da construção civil oriundo da usina recicladora da Prefeitura, que fica no Cabuçu. Para espalhar o cascalho foi necessário a utilização de uma retroescavadeira. A execução do serviço vai garantir mais segurança e trafegabilidade para a população.

Roçagem

A regional desenvolveu a roçagem mecanizada do mato alto das ruas Jovino da Costa Silva e Professor Milton Santos, no Parque Continental. Os resíduos provenientes da execução do serviço foram removidos.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.