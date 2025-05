Prefeitura finaliza obra em sistema de drenagem na Vila Any

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou nesta quarta-feira (21) obras no sistema de drenagem na rua Nova Olímpia, na Vila Any. A atividade foi coordenada pela regional Pimentas da pasta.

Uma nova rede foi construída com a instalação de tubulação, drenagem e implantação de boca de leão. A expectativa é que o escoamento das águas pluviais ocorra com eficiência evitando seu retorno para as residências, como vinha ocorrendo, além de evitar futuros alagamentos.

O local onde foi feita a abertura para a construção do novo sistema de drenagem foi concretado e liberado para o tráfego.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.