Bosque Maia recebe Virada Ambiental com diversas atividades para celebrar o Dia do Meio Ambiente

No próximo final de semana, dias 7 e 8 de junho, o Bosque Maia (av. Paulo Faccini, s/ nº) e seu vizinho, o Orquidário Municipal (av. Papa João Paulo XXIII), estarão repletos de atividades em uma agenda preparada pela Prefeitura de Guarulhos para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho.

A programação conta com trilhas pelo parque, incluindo uma no período noturno, jogos, oficinas de brinquedos, palestras, apresentações de danças, entre outras atividades para trazer lazer, mas principalmente conhecimento e sensibilização sobre a necessidade da mudança de hábitos em prol da preservação do meio ambiente. A participação é livre e gratuita.

Confira a programação

Dia 7 – sábado

Auditório

9h – Abertura Apresentação Conservatório

Apresentação do Clima Ação Jovem Guarulhos 2025 14h – Plantando ar 16h – Trilha das Práticas Sustentáveis 19h – Trilha Noturna

CEA

9h às 15h – Exposição de animais (Zoológico e GCM Ambiental) 9h às 14h – Exposição sobre gestão de resíduos sólidos (SSP) 9h às 18h – Exposição: O mundo gira, a vida passa e a gente recicla (SSP) / Instalação do jardim dos polinizadores

12h – Instalação de banco ecológico – Aluno Fau (perto do lago principal)

Orquidário Municipal

9h às 16h – “Jogo da Sustentabilidade” e microscópios ( Integra Tietê) 16h – Oficina sobre cultivo de orquídeas

Viveiro Eucador

8h às 12h – Oficina de brinquedos de chão e tintas naturais (DOEP SE)

9h às 12h – Degustação de chás e meles (Gepem)

14h – Bomba de sementes

16h – Espiral de ervas

Espaço Gilmar Lopes

14h – Apresentação de ballet 14h30 – Aulão de ritmos 15h30 – Aula de passinhos retrô

Tenda verde

9h às 15h – Exposição, orientação e teatro sobre zoonoses e animais peçonhentos

Dia 8, domingo

Auditório

09h – Palestra Educapet (DPAN)

11h – Trilha das abelhas 14h – Plantando ar

16h – Trilha das Práticas Sustentáveis

CEA

9h às 14h –

Exposição sobre gestão de resíduos sólidos (SSP)

9h às 18h – Exposição: O mundo gira, a vida passa e a gente recicla. (SSP)

Orquidário Municipal

9h às 16h – Jogo da Sustentabilidade e microscópios (Integra Tietê)

16h – Oficina sobre cultivo de orquídeas

Tenda Verde

9h às 12h – Feira de adoção de animais (DPAN)